¡Impresionante! Médico de la UCV formará parte de una misión especial de la NASA

El médico venezolano Eliézer García Gazaui, de 28 años de edad y egresado de la UCV, fue seleccionado para integrar una misión espacial de la NASA que mide el deshielo y su impacto global.

García y un grupo de estudiantes del The Savannah College of Art and Design, deben crear formas innovadoras para dar a conocer los avances de la misión espacial ICESat-2 de la NASA.

«Este fin de semana, visitamos el Centro de Vuelo Espacial de Goddard y tuvimos acceso a los signos vitales de la paciente más grande que tenemos: La tierra», escribió García Gazaui en su cuenta de Instagram.

Agradeció el apoyo y la confianza depositada en él por parte de la NASA, «jamás imaginé que mi historia me llevaría hasta acá y que representaría a Venezuela», expresó.

En una reseña de La Voz de América, se detalla que en 2021, luego de egresar de la facultad de medicina de la UCV, en Caracas, García Gazaui emigró a EEUU, y se radicó en Savannah, Georgia, donde estudió Efectos Especiales y Tecnologías Creativas en SCAD.

Durante estos más de dos años de estudio, García logró ser parte del equipo SCADpro, el estudio de innovación de SCAD especializado en innovar y producir soluciones comerciales para las marcas más influyentes del mundo. Gracias a esto logró formar parte del equipo de comunicación de la NASA.

“Cuando me enteré que la NASA es aliada de SCAD, me aferré a la idea de que esto podía pasar y le pedí a Dios que sucediera. Todavía es surreal formar parte del equipo, y estoy demasiado contento y agradecido por estar viviendo esto tan especial”, agregó.

¿Qué es la NASA y cuál es su función?

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) ayuda a entender y proteger el planeta, y explora el universo.