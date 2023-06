¡Sin compasión! Digitel aumenta precios de sus planes, junio 2023 Venezuela

Digitel, una empresa de telecomunicaciones, ha anunciado que algunos de sus planes experimentarán un aumento de precios a partir de junio de 2023 en Venezuela

El Plan Radicall Plus costará Bs 13,50 o USD 0,51, mientras que el Plan Inteligente Plus 1.1 GB costará Bs 41,01 o USD 1,54 y el Plan Inteligente Plus 2 GB costará Bs 74,59 o USD 2,80.

Es importante destacar que el aumento solo se reflejará en bolívares, ya que al tipo de cambio oficial, los precios seguirán siendo los mismos que el mes anterior.

Además, se informó que la recarga mínima permitida será de Bs 30 o USD 1,20 y la máxima permitida será de Bs 2.000 o USD 80,58.

La empresa ha asegurado que sigue comprometida en ofrecer servicios de calidad y adaptarse a las necesidades cambiantes de sus clientes.

Para obtener más información sobre los nuevos precios y servicios disponibles, los usuarios pueden acceder a la plataforma en línea de Digitel.

