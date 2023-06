Guionistas de Hollywood llegaron a un acuerdo provisional

El pacto incluye seguridad laboral, protección para los trabajadores ante el uso de la inteligencia artificial, derechos creativos, diversidad y mejoras salariales

Tras varias semanas de huelga frente a los estudios de cine y televisión de Los Ángeles, en Estados Unidos, los guionistas de Hollywood consiguieron un acuerdo provisional con el sindicato de directores de EE UU (DGA, por sus siglas en inglés).

La reivindicación que formuló la industria con la Alianza de Productores de Cine y Televisión de EE UU (AMPTP, por sus siglas en inglés) se hizo pública el domingo 4 de junio y mejoró las condiciones laborales.

El gremio de directores calificó de “histórico” el acuerdo; aunque, hasta el momento, no está avalado por el sindicato de guionistas (WGA, por sus siglas en inglés), quienes aseguraron que seguirán con las manifestaciones de calle.

“Este acuerdo reconoce que el futuro de nuestra industria es global y respeta el papel único y esencial de los directores y sus equipos a medida que avanzamos hacia ese futuro”, aseguró Lesli Linka Glatter, presidenta de la DGA en un comunicado.

Glatter aclaró que el convenio no es definitivo, debido a que debe ser visado por la junta nacional de la DGA en EE UU, la cual se realizará el 6 de junio.

¿En qué consiste el acuerdo provisional?

De acuerdo con el DGA, el acuerdo incluye seguridad laboral, protección para los trabajadores ante el uso de la inteligencia artificial, derechos creativos, diversidad y mejoras salariales.

-Salario y beneficios: el pacto incluye un aumento del 5 % en el primer año de contrato; del 4 % en el segundo año y de 3,5 % en el tercero. Además, contarán con un adicional de 0,5 % que los ayudará a financiar un nuevo beneficio de licencia parental.

–Streaming global: consiste en un incremento del 76 % de los residuales extranjeros de las plataformas de streaming más grandes, esto podría representar que los residuos de un episodio de 60 minutos sean de aproximadamente 90.000 dólares en los primeros tres años del material audiovisual.

-Inteligencia Artificial: el convenio contempla que la inteligencia artificial no es una persona y por lo tanto no puede reemplazar las tareas de los miembros del proyecto.

-Programas no dramáticos: estable las condiciones para que los empleados realities o late night producidos para plataformas compartan residuales.

-Términos y condiciones para plataformas gratuitas de alto presupuesto: el acuerdo señala la protección de derechos creativos y condiciones de trabajo para proyectos dramáticos realizados con guiones gratuitos para Roku, Tubi o Freevee.

-Directores de películas: recibirán una compensación por los meses de “preparación suave”, previos al periodo oficial de grabación.

-Directores episódicos: obtendrán derechos creativos de posproducción y ganarán un día adicional de rodaje garantizado para los programas de una hora de duración.

-Seguridad: incluirán seguridad en el programa piloto (poner a prueba un proyecto en una escala limitada, antes de invertir tiempo y dinero a mayor escala); también incluirá programas de capacitación en seguridad, que abarca a directores y al equipo en el set.

Huelga de guionistas de Hollywood

Tras no haber acuerdo entre la WGA y la AMPTP, los guionistas de Hollywood decidieron protestar en las calles desde el 2 de mayo. A la huelga se sumaron más de 10.000 escritores de guiones.

Desde ese momento, comenzaron los parones en las producciones de televisión y cine de la ciudad de Los Ángeles. En programas como The Tonight Show Starring Jimmy Fallon las repercusiones fueron inmediatas.

Entre las series que se fueron afectadas destacaron Stranger Things, The Last of U, Andor y Severance.