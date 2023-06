Con exposición de Jimmy Day Fedecámaras recibe segunda muestra pictórica

Fedecámaras Nueva Esparta exhibe una nueva exposición pictórica en su sala del Centro Comercial AB; en esta ocasión abrió las puertas al reconocido artista Jimmy Day y su colección “Luces y colores de mi amanecer».

Esta es la segunda muestra que la central empresarial recibe en su sede luego del encuentro con Carlos Calderón, y que dio inicio al objetivo de alentar diferentes vínculos con la sociedad.

Por eso la Sala fue abierta para Jimmy Day en presencia de amigos y artistas, así como representantes de distintos sectores.

Jesús Irausquín y Gabriel Briceño, presidente y vicepresidente, respectivamente de Fedecámaras, expresaron palabras de elogio por la sensibilidad que muestran las obras, y agradecieron al tiempo alimentar la simbiosis entre quienes hacen vida en la región, pues eleva la representatividad.

Por su parte, el artista compartió gustoso la iniciativa y ratificó su pasión por el arte y la naturaleza.

“Mi búsqueda me ha llevado a querer ir más allá de lo que usualmente se ve y de los mecanismos intelectuales y los estilos ya consagrados.

En este caminar he descubierto una belleza reflejada en lo cotidiano cuando es visto de cerca desde muy cerca. Cuando alguna imagen me impacta me acerco a ella hasta casi perder su identidad.

La descompongo buscando sus componentes básicos de luz y estructura. Destilo hasta alcanzar lo esencial para entender y asimilar su misterioso encanto.

Entonces reordeno y reconstruyo con estos elementos para reflejar en el lienzo lo que he descubierto y en ese encontrar también me descubro”.