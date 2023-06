Día del Ambiente recuerda deuda con las playas de Margarita

Los esfuerzos que se hacen al unísono para recuperar la actividad turística en el estado Nueva Esparta no estarán completos si los actores no voltean su mirada hacia la protección de las playas, afirmó Francisco Mantilla, biólogo y ex director de Pesca del Estado, a propósito de celebrarse este 5 de junio el Día Mundial del Ambiente.

Mantilla fue enfático al señalar que es fundamental para una visión de futuro dar vigencia a la normativa legal que rige sobre las áreas de playa, ya que el turismo y la economía insular tienen una alta dependencia de sus mares y es vital trabajar en la minimizacióm de los impactos de la contaminación.

La reflexión es a propósito de la libertad que se ha dejado para el uso y disfrute de los espacios acuáticos, pasando por alto las leyes existentes y que a la postre la consecuencia es la contaminación y desgaste de las zonas recreativas que se viene registrando, y que ciudadanos, pescadores, deportistas y sociedad en general han alertado.

“Como ocurre en otras áreas del país, los espacios acuáticos cuentan con una extensa y calificada cantidad de normas legales que los rigen, pero no se aplican.

La Ley de pesca y acuicultura

Ley de zonas costeras

Ley de marina mercante

Ley de navegación

Ley de puertos

Ley de ecosocialismo y aguas

Ley penal del ambiente dan responsabilidad a las direcciones regionales de estos despachos y competencia para la regulación de las actividades que se desarrollan en dichos espacios”

Detalló el experto, y advirtió que su omisión puede acarrear procedimientos administrativos y penales según el tipo de violación que ocurriese.

Mantilla explica que, Nueva Esparta cuenta con lineamientos para el manejo sustentable de las zonas costeras en el Estado, pero para ponerlo en práctica las alcaldías deben hacer las actualizaciones pertinentes e incorporar elementos claves a sus ordenanzas, planes de desarrollo urbano local, ordenación urbanística, entre otras dentro de su área de competencia.

Destaca que también el Ministerio de Ecosocialismo debe velar por lo establecido en la Constitución, que expresa que «todo proyecto susceptible de degradar el ambiente debe presentar un estudio de impacto socio cultural y ambiental», así que aun cuando corresponde a las alcaldías otorgar permisos de construcción, esto debe ocurrir una vez aprobada la no afectación de los recursos por minec, después de evaluar y aprobar el estudio de impacto ambiental.

La importancia de la explicación es que demuestra todas las vías que existen para evitar daños al ambiente, y que en general se pasan por alto.

«Las autoridades con competencia de resguardo y protección en las zonas costeras son Guarda Costa por la Armada, y Vigilancia Costera por la Guardia Nacional, quienes de encontrar una obra podrán solicitar los respectivos permisos e iniciar procedimiento de averiguación ante los órganos competentes», explica el experto.

Un detalle importante por lo evidente que está en Margarita es que, en caso que existan locales de servicios como restaurantes, clubes en las zonas costeras, es competencia de contraloría sanitaria velar por el cumplimiento de las normas higiénico sanitarias exigidas por el MSDS, ya que ellos otorgan registro sanitario al local y certificado de salud al personal que manipula los alimentos y bebidas.

Un caso revelador es el de Playa El Morro conocida como playa Concorde, pues todas las autoridades han participado en reuniones luego de que el Tribunal Penal del ambiente dictase una serie de medidas ante hechos comprobados de violación a las normativas en las zonas costeras, y realizado inspecciones pero hasta el momento no se ha corregido ninguno de los ilícitos allí cometidos.

Por toda esta realidad, Mantilla señala que el mandato del Día Mundial del Ambiente, es impulsar cambios en nuestros hábitos de consumo y en la política ambiental nacional e internacional, debe también ser un llamado a las autoridades para el cumplimiento de las normativas.

