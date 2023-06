Travellers’ Choice reconoce con su premio a 11 hoteles de Margarita

La Cámara Hotelera del estado Nueva Esparta anunció con gran orgullo que 11 hoteles de la isla de Margarita fueron reconocidos por TripAdvisor, referencia número uno de millones de viajeros en el mundo a la hora de investigar sobre un nuevo destino o planear un viaje.

Alberto Annecchino, presidente de la Cámara que agrupa al sector, dijo que la distinción enaltece a la región, pues a través de los excelentes servicios de los hoteles se promueve el destino en general, “por eso ganando unos, ganamos todos”, afirmó.

La distinción “Best of the best 2023”, máximo premio que considera la calidad y la cantidad de opiniones y puntuaciones de los viajeros y clasifica los mejores alojamientos, destinos, playas, atracciones, restaurantes, aerolíneas y experiencias en categorías y áreas geográficas concretas, la obtuvieron el hotel Wyndham Concorde Resort en la categoría de hoteles familiares y el hotel Margarita Sunsol Ecoland & Beach como hotel todo incluido.

Así mismo recibieron el galardón Travellers‘ Choice 2023, que premia a los hoteles que reciben opiniones positivas de forma sistemática, los hoteles de la cadena LD Aria, ubicado en La Caranta, municipio Maneiro, y LD H2Otel en playa El Agua, Hotel Costa Caribe beach & resort, Hotel Hesperia Isla Margarita, Hotel Margarita Village, Hotel California El Yaque, hotel Lidotel boutique, hotel Sunsol isla Caribe y hotel Sunsol Punta Blanca en la isla de Coche .

Estos son de los premios más importantes en el área de la hotelería ya que la participación de los viajeros es decisiva. Se premia en función de las opiniones y las calificaciones recopiladas durante 12 meses, y termina siendo un homenaje a las empresas que ofrecen constantemente experiencias fantásticas a los clientes de todo el mundo.

Annecchino refirió que por eso cada vez más los hoteles son conscientes de los servicios que ofrecen, porque a la postre son evaluados por toda su clientela, y obtener un reconocimiento de este nivel es un activo de marca y empresa, así como un reconocimiento a la calidad del servicio que presta el sector hotelero en el destino por la cantidad de hoteles que obtuvieron tan prestigioso reconocimiento.

Nota de Prensa